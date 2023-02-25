Санкт-Петербург, 7 апреля, 2014, 16:11 — ИА Регнум. Днем 6 апреля 2014 года от дома 1 по Прибрежной улице в Санкт-Петербурге с телесными повреждениями была госпитализирована 11-летняя ученица 5-го класса. По предварительным данным школьница совершила попытку суицида. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 7 апреля, в пресс-службе городского главка Следственного комитета РФ .

С целью проведения необходимых судебных экспертиз, сбора характеризующего материала и тщательного установления всех обстоятельств происшествия по данному факту следственным отделом по Невскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства).