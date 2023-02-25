Вашингтон, 25 февраля, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Вероятность того, что Россия применит когда-либо ядерное оружие, невелика, пишет Politico со ссылкой на неназванный источник в американской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Приводится ссылка на заявление помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана в беседе с группой экспертов за закрытыми дверями.

Салливан, отмечает источник, заявил, что опасения, что российский президент Владимир Путин «применит стратегические ядерные вооружения против Украины или западных союзников», пока невелики.

Между тем угрозу применения Россией ядерного оружия в американском руководстве ощущают, пишет издание. Салливан сказал, что теоретически Россия может применить «тактические ядерные вооружения на поле боя на Украине», но пока признаков наличия таких планов нет.

Напомним, 21 февраля Путин объявил о приостановке Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за враждебной политики США.