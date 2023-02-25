Бахмут, ДНР, 25 февраля, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Украинские боевики сооружают ложные позиции в районе Артёмовска (ДНР), пытаясь обмануть российских военных, 25 февраля пишет военный эксперт Андрей Марочко в своем телеграм-канале.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press ВСУ

Он сообщил, что украинские боевики возводят «ложные позиции» возле трассы Артемовск — Часов Яр в районе населенного пункта Хромово. На этих «позициях» ВСУ устанавливают бутафорские огневые средства.

«Для придания правдоподобности периодически с этих позиций ведется огонь по нашим наступающим порядкам из кочующих огневых средств», — рассказал Марочко.

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Напомним, в ВСУ 24 февраля завили, что под Артёмовском для украинской армии наблюдается тяжелая ситуация. Российские военные не дают противнику двигаться по дороге на Часов Яр через Хромово.