Вашингтон, 25 февраля, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Невиданные ранее бедствия ожидают Украину в 2023 году. Такое мнение 24 февраля высказал обозреватель американского издания Newsweek Стивен Майерс в своей статье, посвящённой конфликту на украинской территории.

Pavlo Palamarchuk Взрывы на территории Украины

«Грядущий год конфликта будет гораздо более разрушительным для Украины, чем мы когда-либо видели», — говорится в публикации.

Также Майерс подчеркнул, что Россия не будет слушать «сомнительные предложения» о мирных переговорах, которые основываются на игнорировании спровоцировавших конфликт на Украине факторов.

При этом обозреватель отметил, что в данный момент у вооружённых формирований Украины наблюдается жёсткая нехватка боеприпасов, а системы противовоздушной обороны Patriot, танки M1 Abrams и истребители F-16, которые страны Запада пообещали Киеву, вероятнее всего, никогда не окажутся на украинской территории.

Кроме того, он добавил, что Вашингтон не направит украинской стороне боевую технику, которой способны управлять только военные США, так как они погибнут на Украине от ударов российских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина пока не нуждается в американских истребителях F-16 и США не планируют передавать ВСУ эти боевые машины.