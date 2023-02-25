Веллингтон, 25 февраля, 2023, 08:21 — ИА Регнум. После прохождения циклона «Габриэль» по территории Новой Зеландии в списках пропавших без вести остаются 13 человек, 25 февраля говорится в заявлении новозеландской полиции.

Уинслоу Хомер. Ураган. 1885

Циклон ударил по северной части государства еще 12 февраля, в результате чего по меньшей мере 11 человек погибли и тысячи людей остались без жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля правительство бразильского штата Сан-Паулу объявило, что подтвержденное число жертв наводнений и оползней, которые обрушились на регион, достигло 57 человек.