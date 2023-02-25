Пекин, 25 февраля, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Пункт о суверенитете, который содержится в документе МИД КНР по кризису на Украине, выражающем позицию Пекина по этому вопросу, на практике будет трудно реализовать, так как участвующие в конфликте стороны могут трактовать его по-разному. Такое мнение 25 февраля высказал научный сотрудник Института политики и международных отношений Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь.

Иван Шилов ИА REGNUM Карты. Киевский режим

«Я думаю, что первый пункт [о суверенитете] на самом деле очень сложный. Слова о необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность всех сторон выглядят правильными, но очень важной причиной настоящего политического конфликта является как раз то, что стороны, непосредственно вовлечённые в противостояние, имеют разное понимание своей территории и суверенитета», — приводит его слова ТАСС.

Эксперт уточнил, что в этом случае речь идёт об определении сторонами своей территории, пределов своего суверенитета и о том, что является разумным для их обоюдной безопасности.

Кроме того, Чжан Син указал, что в целом документ является обобщением ранее заявленной позиции Китая по вопросу украинского кризиса, однако ранее Пекином не упоминались в этом контексте последние два пункта о стабильности производственных и логистических поставок и восстановлении после завершения боевых действий.

«По-моему, китайское правительство ранее не поднимало напрямую тему постконфликтного восстановления. Предложение достаточно простое, но оно сформулировано очень чётко, на это стоит обратить внимание», — пояснил он, добавив, что это также относится и к пункту про важность стабильности производственных и логистических цепочек.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент США Джо Байден заявил, что Китай предложил план урегулирования конфликта на Украине, который представляет выгоду только для России.