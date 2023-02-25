Лондон, 25 февраля, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Извинений от королевской семьи намерен потребовать британский принц Гарри перед коронацией Карла III, на которую он приглашён. Об этом 24 февраля сообщает Daily Mail.

Dod.defense.gov Принц Гарри

По данным издания, принц Гарри недвусмысленно дал понять, что хочет получить некие частные «извинения» как от Карла III, так и от своего брата, принца Уильяма. При этом извинения должны быть принесены до прибытия Гарри в Великобританию.

Уточняется, что Карл III готов поговорить с сыном, но потворствовать и приносить извинения Гарри он не собирается. Принц Уильям также не настроен приносить извинения после последних нападок Гарри на королевскую семью.

Ожидается, что в ближайшее время стороны обсудят создавшуюся ситуацию, однако собеседник издания указал, что извинений Гарри ждать вряд ли стоит, так как он причинил своими действиями «слишком много боли» семье.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл не приняли извинений телеведущего Джереми Кларксона, который в декабре 2022 года резко высказался в отношении Маркл.