Кременная, ЛНР, 25 февраля, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Российские военные продолжают продвигаться и вытесняют ВСУ с позиций на участке фронта в районе города Кременная (ЛНР), сообщает разведчик, который участвует в спецоперации на этом направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Наши войска продолжают наступать, идет артподготовка, минометная подготовка, отрабатывают из АГС (автоматический гранатомет станковый. — Прим. ИА REGNUM)», — сказал военнослужащий, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, штурмовые отряды уже вышли на боевой рубеж и в настоящее время выбивают противника из окопов. Разведчик отметил, что ВСУ пытается сдерживать продвижение российских военных, применяя в том числе и тяжелое вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что подразделения ВС России провели серию успешных операций в районе Белогоровки и Кременной в ЛНР. Так, по его словам, под Белогоровкой российские военные заняли «отлично подготовленный к долгой обороне украинский укрепрайон».

Кроме того, как отметил Кадыров, «в районе города Кременная ЛНР также очень горячо».