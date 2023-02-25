Вашингтон, 25 февраля, 2023, 05:23 — ИА Регнум. Требование группы республиканцев к американской администрации отказаться от оказания финансовой и военной помощи Киеву было поддержано Либертарианской партией США, сообщается в микроблоге этой политической силы.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы поддерживаем недавно внесенную «Резолюцию об усталости от Украины». Любая помощь Украине должна быть прекращена немедленно», — сказано в тексте заявления.

В партии отметили, что США уже предоставили украинской стороне многомиллиардную поддержку, которая давно перешла границы необходимого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение в Палату представителей Конгресса США свою резолюцию с требованием проверить использование средств, предоставляемых Украине властями Соединенных Штатов.