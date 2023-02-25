Вашингтон, 25 февраля, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Совокупное состояние всех российских олигархов, представленных в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), за год с начала специальной военной операции на Украине сократилось на $67 млрд на фоне введенных против РФ санкций, следует из данных этого рейтинга, составленного агентством Bloomberg.

Борис Михайлович Кустодиев. Купец. 1920

Указанный список включает в себя 500 самых богатых людей мира и учитывает стоимости долей миллиардеров в их компаниях. В перечень BBI внесены 26 российских олигархов. В настоящее время общее их состояние оценивается в $272,58 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года акции американской компании Tesla несколько раз упали в цене, в результате активы бизнесмена Илона Маска, который владеет этой организацией, сократились на $200 млрд (до $137 млрд). Он стал первым в истории человеком, лишившимся такой суммы.