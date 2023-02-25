Вашингтон, 25 февраля, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Секретные документы, изъятые ФБР у президента США Джозефа Байдена, по его словам, относятся к 1970-м годам и у них нет высшего уровня секретности. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал 24 февраля в интервью телеканалу ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден уточнил, что из всего объёма найденных у него бумаг было конфисковано «очень небольшое число документов». При этом американский лидер продолжает настаивать, что не знает о содержимом изъятых бумаг.

«Мне сказали, что пара бумаг относилась к 1973 или 1974 годам. Документы были маркированы как секретные, но я не знаю… ни об одном, который бы имел высшую степень секретности», — уточнил президент США.

Также Байден подчеркнул, что сотрудничает со следствием по данному делу абсолютно добровольно и в полном объёме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всего у президента США Байдена было обнаружено как минимум 20 секретных документов.