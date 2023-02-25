Вашингтон, 25 февраля, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Решение о том, на каких условиях заканчивать конфликт с Россией, США предоставляют право принимать самой Украине. Такое заявление сделал президент США Джозеф Байден 24 февраля в интервью телеканалу ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мы не станем диктовать им, каким должен быть конечный результат», — указал глава Белого дома.

На вопрос о том, возможно ли в перспективе возвращение Крыма Украиной, Байден отметил, что он может представить обстоятельства, при которых такой исход будет возможным. Однако президент США подчеркнул, что сразу вернуть Крым Украине не удастся, этому будет предшествовать переходный период.

О длительности гипотетического переходного периода Байден умолчал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке к вооружённому захвату Крыма.