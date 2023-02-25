Вашингтон, 25 февраля, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден «с самого начала» хотел пойти на следующие выборы главы государства. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC, которое было показано 24 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Вместе с тем американский лидер отметил, что должен еще многое сделать, прежде чем начинать предвыборную кампанию.

«Я с самого начала планировал баллотироваться, но существует еще слишком много дел, которые мне предстоит завершить в ближайшее время, прежде чем я начну кампанию», — сказал Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля колумнист газеты New York Times Мишель Голдберг призвала Джо Байдена не выдвигать свою кандидатуру на следующие президентские выборы, которые пройдут в 2024 году.