Вашингтон, 25 февраля, 2023, 03:02 — ИА Регнум. Украина пока не нуждается в американских истребителях F-16, и США не планируют передавать ВСУ эти боевые машины, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Беседа главы государства с журналистами состоялась во время его визита в Польшу. Байден отметил, что отсутствие оснований для поставок F-16 Украине связано с мнением американских военных.

Президент подчеркнул, что Киев получает от Вашингтона всё необходимое для ведения боевых действий: танки, артиллерию, средства противовоздушной обороны (ПВО), а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Он добавил, что США продолжат поддерживать Украину «столько, сколько нужно для того, чтобы одолеть Россию».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон готов поставить свои истребители тем странам, которые передадут ВСУ свои самолеты.