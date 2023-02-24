Лондон, 25 февраля, 2023, 01:50 — ИА Регнум. В Британии выявляются факты того, что некоторые жители этой страны эксплуатируют и загоняют в долги украинских беженцев, которым они ранее предоставили кров, сообщает издание inews со ссылкой на доклад Красного Креста.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

В документе говорится, что сотрудники организации сталкиваются со случаями, когда беженцев принуждали к труду в обмен на аренду жилья. Красному Кресту также известны факты того, что британские граждане оплачивали переезд и проживание вынужденным переселенцам с Украины, а после заставили их возвращать помощь или отрабатывать долг.

Кроме того, британцы пытались использовать и труд украинских детей, призывая тех не посещать школу, а работать. Помимо этого, в докладе говорится, что некоторые жители Британии требовали от беженцев компенсировать цены, возросшие на фоне санкций, которые приняла Европа против России.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что в Британии вербуют беженцев с Украины для участия в боях на стороне ВСУ.