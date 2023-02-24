Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Западные политики, выступившие с заявлениями по поводу Минских соглашений, по сути, признались в нарушении соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Такое заявление сделал 24 февраля постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Мы все недавно слышали признания Франсуа Олланда, Ангелы Меркель и Бориса Джонсона о том, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали эти договоренности всерьез, не собирались побуждать украинские власти к их выполнению и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на подготовку к войне с Россией», — указал Небензя.

Как пояснил российский дипломат, даже если не брать во внимание морально-этическую сторону вопроса, то остаётся юридическая сторона. По сути, лидеры Франции, Германии и Великобритании открыто признали факт умышленного нарушения ими резолюции СБ ООН 2202, закрепившей Минские договоренности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, страны Запада, выступая посредниками в переговорах между Россией и Украиной по урегулированию конфликта в Донбассе, проводили политику обмана.