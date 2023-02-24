Небензя: западные политики признались в нарушении резолюции СБ ООН
Небензя заявил об открытом признании западными лидерами факта нарушения ими резолюции СБ ООН
Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Западные политики, выступившие с заявлениями по поводу Минских соглашений, по сути, признались в нарушении соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Такое заявление сделал 24 февраля постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.
«Мы все недавно слышали признания Франсуа Олланда, Ангелы Меркель и Бориса Джонсона о том, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали эти договоренности всерьез, не собирались побуждать украинские власти к их выполнению и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на подготовку к войне с Россией», — указал Небензя.
Как пояснил российский дипломат, даже если не брать во внимание морально-этическую сторону вопроса, то остаётся юридическая сторона. По сути, лидеры Франции, Германии и Великобритании открыто признали факт умышленного нарушения ими резолюции СБ ООН 2202, закрепившей Минские договоренности.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, страны Запада, выступая посредниками в переговорах между Россией и Украиной по урегулированию конфликта в Донбассе, проводили политику обмана.