Оттава, 24 февраля, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Санкционные меры в отношении 129 граждан России и 63 юридических лиц ввели власти Канады. Об этом 24 февраля заявил журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

Как пояснил канадский премьер-министр, введение новых антироссийских санкционных мер является частью поддержки Украины. Трюдо указал, что санкции введены «в отношении России за её незаконные и неоправдываемые действия».

«Мы объявляем о новых санкциях в отношении 129 физических и 63 юридических лиц, среди которых заместитель премьер-министра РФ, министры, сотрудники администрации президента, военные и причастные к производству артиллерии и вооружения, используемого на Украине», — уточнил Трюдо.

Также премьер-министр Канады отметил, что новые санкционные меры включают запрет на экспорт в Россию химикатов, которые используются в производстве электроники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что властями Канады в новый санкционный список были включены Светлана Медведева, Валентина Матвиенко, Андрей Клишас, Дмитрий Рогозин, Леонид Слуцкий, Владислав Сурков, а также корпорация «Уралвагонзавод» и движение «Юнармия».