Вашингтон, 24 февраля, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки приняли решение выделить Украине более $10 млрд. Эта помощь на фоне спецоперации будет направлена на поддержку бюджета и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил 24 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Из этой суммы $9,9 млрд будут выделены по линии Всемирного банка, они помогут киевским властям «продолжать обеспечивать критически важные потребности своих граждан, в том числе в области здравоохранения, образования и экстренных служб».

Еще $250 млн будут направлены для поддержки энергетической инфраструктуры Украины, в том числе для обеспечения ее «критически важным электросетевым оборудованием».

Напомним, 24 февраля глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты Америки за 2022 год выделили Украине более $32 млрд в виде военной помощи.

Читайте также: Военная помощь США Украине за год СВО превысила $32 млрд