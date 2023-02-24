Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Соединённые Штаты готовы принять участие в переговорах по мирному урегулированию на Украине. Об этом 24 февраля на заседании Совбеза ООН заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Мы готовы к участию в любых конструктивных дипломатических усилиях с целью остановки российской «агрессии» против Украины», — сказал Блинкен.

По его словам, Вашингтон был готов к переговорам ещё до начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Напомним, в конце 2021 года Москва предложила НАТО и США проекты договоров по гарантиям безопасности для деэскалации ситуации. В них предлагалось отказаться от расширения Североатлантического альянса на восток и от военной деятельности на Украине. На Западе отказались пойти навстречу.