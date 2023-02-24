Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2023, 18:57 — ИА Регнум. «Зерновая сделка», определяющая порядок экспорта зерна с Украины, должна быть продлена и после срока окончания договора, то есть после марта 2023 года. С таким призывом 24 февраля в ходе заседания Совета безопасности ООН обратился генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Я хочу подчеркнуть важность того, чтобы все стороны оставались участниками договоренностей, и призываю к их продлению после марта 2023 года», — заявил генсек ООН.

Как отметил Гурерриш, ООН намерена продолжать работу «по устранению остающихся препятствий для экспорта из России продовольствия и удобрений».

Ранее о том, что «зерновая сделка», подписанная 22 июля 2022 года, в соответствии с которой украинская пшеница поступает по Чёрному морю в ряд стран в рамках Всемирной продовольственной программы, должна быть продлена, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Однако на то, что не все положения этой сделки исполняются, не раз обращал внимание представитель России в ООН Василий Небензя. По его словам, Россией «не было отправлено ни одного зернышка и почти ничего из удобрений».