Париж, 24 февраля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Франция не в состоянии отправить Украине больше вооружений, сообщил 24 февраля зампредседателя комиссии по международным делам, обороне и вооруженным силам Сената Седрик Перрен в эфире парламентского телеканала Public Senat.

senat. fr Седрик Перрен

«Франция поставляет <…> оборудование в недостаточном количестве, иначе у нас самих его не будет», — сказал сенатор.

Французский политик добавил, что, когда речь идет о поставках реактивных систем залпового огня Украине, нужно понимать, что Франция сама располагает только 12 РСЗО, при этом в рабочем состоянии находятся меньше пяти.

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«Мы не можем поставлять больше», — подчеркнул Седрик Перрен.

По его словам, подобная ситуация складывается и с танками. Всего их, по словам Перрена, 222, а исправны около 150.

Напомним, Франция уже передала Киеву 18 самоходных артиллерийских установок Caesar и две батареи зенитных комплексов Crotale.