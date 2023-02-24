Москва, 24 февраля, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства французскому журналисту Адриану Боке. Указ об этом опубликован 24 февраля на официальном портале правовой информации.

Владимир Гердо/ТАСС Адриан Боке (слева)

Ранее стало известно, что волонтер и журналист Адриан Боке, освещающий события в Донбассе, обратился за предоставлением гражданства РФ, чтобы обезопасить себя и свою дочь. Он подал заявление в МВД РФ в январе 2023 года.

По словам Боке, ему уже поступали угрозы. В частности, в Стамбуле двое вооруженных ножами мужчин напали на него в сентябре 2022 года. По мнению Боке, к этому инциденту причастны спецслужбы Украины.

В указе Владимира Путина о представлении гражданства, кроме Боке, значатся еще 34 фамилии.