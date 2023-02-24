Анкара, 24 февраля, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Внести свой вклад в урегулирование ситуации на Украине готова Турция, заявил 24 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщили в канцелярия лидера Турции.

Zuma\TASS Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский

Лидеры Турции и Украины сегодня обсуждали землетрясения на турецкой территории и боевые действия — на украинской. Эрдоган поблагодарил Зеленского «за проявленную солидарность с Турцией в связи с землетрясением».

Турецкий лидер заверил собеседника, что «Анкара готова внести любой вклад в строительство решения на основе прекращения огня и переговоров и формирование мира» на Украине.

Напомним, Зеленский отказывается соблюдать условия России и демонстрирует намерение продолжать боевые действия. Официальные лица в Киеве часто упоминают НАТО в контексте членства в нём Украины.