Вашингтон, 24 февраля, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен призвал военнослужащих ВСУ переходить на сторону России. Он обратил внимание украинских военных на то, что киевские власти тратят получаемые в качестве поддержки денежные средства на личные цели, в том числе на обогащение и развлечения, а граждан Украины отправляют на фронт умирать.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Как отметил Дрейвен, Россия — это не то зло, против которого надо воевать, и у США нет такого права называть её злом. По словам писателя, вместо направления помощи, получаемой с Запада на современное вооружение, киевская верхушка транжирит их.

«Я обращаюсь к бойцам ВСУ — ваше коррумпированное правительство получило почти 200 млрд долларов, чтобы финансировать вас, экипировать и предоставить вам средства для самозащиты. Вместо этого оно берет эти деньги и тратит их на поездки, отпуска, званые ужины, проституцию и разгульный образ жизни», — написал в Twitter ветеран.

Напомним, ранее о том, что за январь 2023 года на сторону российской армии в Запорожской области перешли несколько десятков военнослужащих ВСУ, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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