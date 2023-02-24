Будапешт, 24 февраля, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Прежде чем Будапешт одобрил бы вступление Швеции и Финляндии в НАТО, руководству этих стран следовало бы прекратить распространять ложь о Венгрии, заявил 24 февраля премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире Kossuth.

Kremlin.ru Виктор Орбан

По его словам, в венгерском парламенте вовсе нет энтузиазма по поводу одобрения вступления вышеупомянутых стран в НАТО. Во-первых, вхождение Финляндии увеличит границы России и НАТО. Учитывая украинскую ситуацию, стоит подумать.

Во-вторых, накопились претензии к финнам и шведам, которые «просят нас поддержать их, а сами распространяют открытую ложь о Венгрии, о правах, демократии, жизни здесь», отмечает Орбан.

«Поэтому, давайте вызовем их на дружеский разговор и спросим: это как вообще? — сказал Орбан. — И я вижу, что парламент [Венгрии] идёт в этом направлении».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский госсекретарь Энтони Блинкен 20 февраля выразил уверенность в том, что Швеция и Финляндия скоро присоединятся к НАТО.