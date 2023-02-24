Ереван, 24 февраля, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Члены ряда политических и общественных организаций Армении 24 февраля организовали акцию у посольства России в Ереване, на которой выразили поддержку спецоперации по денацификации Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Ереван

«Россия на Украине сегодня борется с нацизмом ради нового и справедливого мирового порядка», — сказал журналистам участвующий в акции первый секретарь Коммунистической партии Армении Ерджаник Казарян.

Он отметил, что поддерживает РФ, как и Россия поддерживает народ Армении. Политик подчеркнул, что без российских миротворцев, находящихся в Нагорном Карабахе, из Степанакерта сделали бы Ханкенди, как называют столицу Арцаха в Азербайджане.

Сообщается, что участники акции передали в российское посольство письмо со словами поддержки.

Напомним, 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины.