Вашингтон, 24 февраля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки за прошедший год специальной военной операции выделили Украине более $32 млрд в виде военной помощи. Об этом говорится в заявлении главы Минобороны США Ллойда Остина, опубликованном 24 февраля.

Tech. Sgt. J. D. Strong Ii/Global Look Press Военная помощь Украине

«Под руководством президента Джо Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более $32 млрд», — говорится в заявлении.

Отмечается, что США предоставляют Киеву более 8,5 тыс. ПТРК Javelin, 1,6 тыс. ПЗРК Stinger, 232 гаубицы, более 2 млн боеприпасов для артиллерии, 38 реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, ЗРК Patriot, а также восемь ЗРК HASAMS.

Ранее сообщалось, что Пентагон согласовал новый пакет военной помощи Украине в размере $2 млрд.