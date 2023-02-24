Париж, 24 февраля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Власти Франции готовы к поставкам вооружённым формированиям Украины тяжёлых танков и собираются нарастить свою военную помощь Киеву. Об этом 24 февраля сообщает пресс-секретарь МИД страны Анн-Клер Лежандр в видеообращении, которое размещено на странице французского внешнеполитического ведомства в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Как указала пресс-секретарь МИД Франции, Париж с самого начала конфликта на территории Украины оказывал финансовую, экономическую и гуманитарную, а также военную поддержку Киеву.

«В дополнение к гаубицам Caesar и системам ПВО, Франция открыла дорогу к поставкам танков, став первой страной, поставившей Украине боевые танки AMX-10RC, чтобы она могла защищаться. Эта помощь будет усилена», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что первые танки Leopard 2, которые Польша обещала поставить Киеву, уже отправлены на Украину.