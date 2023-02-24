Москва, 24 февраля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Обвинение в убийствах предъявлено 24 февраля Юрию Хомченко, задержанному по подозрению в поджоге общежития в Москве, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

В Пресненском суде Москвы заявили, что Хомченко обвиняется в убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом (пункты «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие просит заключить его под стражу до 22 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после пожара в 16-этажном общежитии в Москве был задержан уроженец Белгородской области, подозреваемый в поджоге. В результате пожара погибли семь человек, в том числе двое детей, ещё 15 человек получили травмы.