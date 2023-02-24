Москва, 24 февраля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России опубликовало антироссийские высказывания Запада за 2022–2023 годы. Русофобская риторика исходила от лиц разных рангов и должностей 29 стран Евросоюза, Совета Европы, ПАСЕ и НАТО. Об этом российское дипломатическое ведомство сообщило 24 февраля в своем официальном телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Официальные представители государств коллективного Запада и ангажированные сотрудники международных организаций в своей публичной риторике демонстрируют беспрецедентный уровень русофобии. По сути, объявлена тотальная война всему, что связано с Россией», — сказано в сообщении.

В списке примеров русофобской истерии приведены многочисленные антироссийские высказывания от смены власти в России до прямых угроз в адрес руководства. Как отметили в МИД, все они не остались незамеченными.

Напомним, что российский МИД и ранее отмечал выпады иностранных политиков в адрес России. Так, в 2020 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсолютным хамством заявление американских властей о том, что Россию нужно внести в список государств — спонсоров терроризма.