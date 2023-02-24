Москва, 24 февраля, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская отказалась комментировать информацию о том, что школа подала жалобу в комиссию по этике на тренера Софью Федченко, сообщает «Спорт-Экспресс».

Андрей Пронин ИА REGNUM Фигурное катание

«Как человек, имеющий высшее медицинское образование, я могу отличить истерику от нормальной человеческой речи. Любой здравомыслящий человек — тоже. Больше меня не беспокойте, у меня теперь «кодекс молчания», — прокомментировала ситуацию Яна Рудковская.

Напомним, победу на соревнованиях в Пензе одержала подопечная тренера Софьи Федченко Алина Горбачёва, две фигуристки Плющенко — Вероника Жилина и Софья Титова — остались на втором и четвертом местах. После юниорского первенства России Евгений Плющенко выразил недовольство судейством и сказал, что его подопечные рассматривают вариант со сменой спортивного гражданства.

Тренер Софья Федченко после несогласия Плющенко с оценками заявила: «Это истерика и отсутствие умения признавать свои тренерские промашки».