Лондон, 24 февраля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Лондон не будет в ближайшее время поставлять истребители Киеву. Об этом 24 февраля сообщил телеканалу Sky News глава минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Eucom.mil Eurofighter Typhoon

«Мы не собираемся передавать Украине наши самолеты Typhoon в ближайшей перспективе», — сказал министр.

Он объяснил это тем, что британские боевые самолёты сложны в управлении и нуждаются в специальном обслуживании. Для этого придется отправлять из Великобритании на Украину пилотов и инженеров, в общей сложности 200 человек. Лондон пока не готов к этому.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в Риме вопрос отправки истребителей Киеву даже не обсуждается. При этом она не исключила поставок самолётов в будущем.