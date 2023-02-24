Донецк, 24 февраля, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Ровно год назад, 24 февраля, началась специальная военная операция (СВО). Её цели — защита жителей Донбасса и денацификация — остаются неизменными. Какого-то специального обращения российского президента Владимира Путина по поводу годовщины с момента начала СВО не планируется, известил представитель Кремля Дмитрий Песков. Российские войска ведут ожесточённые бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) под Артемовском. К 366-му дню спецоперации село Берховка полностью перешло под контроль ВС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Важно достичь всех целей специальной военной операции, уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам. Чтобы мир обрёл долгожданное спокойствие», — заявил Дмитрий Медведев.

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