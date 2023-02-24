Москва, 24 февраля, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские военные — участники спецоперации — это герои, уничтожающие неонацизм на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В годовщину СВО он напомнил, что участники спецоперации целый год «восстанавливают порядок, мир и справедливость на нашей земле, защищают наших людей и уничтожают корни неонацизма».

«Они герои, — говорится в сообщении Медведева в телеграм-канале. — Им помогает вся страна, снабжая фронт всем необходимым».

Он выразил уверенность в победе и надежду на то, что она наступит скоро. Россия вернёт свои земли и надёжно защитит людей, «исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов».

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Напомним, на саммите в Варшаве американский президент Джо Байден заявил, что СВО оказалась испытанием для НАТО.