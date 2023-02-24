Москва, 24 февраля, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Предложения войти в новый состав Общественной палаты России направлены 40 кандидатам, сообщили 24 февраля в пресс-службе Кремля.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Кандидатуры 40 граждан России, которым предложено войти в новый состав ОП, определил президент страны Владимир Путин. Выбраны те, у кого есть «особые заслуги перед государством и обществом». Им направлены приглашения войти в ОП.

Уточняется, что примерно половина кандидатов являются представителями различных объединений — профессиональных, творческих, а также созданных для защиты интересов профессиональных и социальных групп НКО.

В Кремле также отметили, что не позднее 30 дней со дня инициирования процедуры формирования состава ОП в регионах страны местные общественные палаты должны избрать из своего состава по одному представителю в состав ОП РФ.

Напомним, ОП РФ контролирует деятельность федеральных, региональных, муниципальных органов исполнительной власти, обеспечивает учёт интересов, защиту прав и свобод граждан, прав общественных объединений и НКО при формировании и реализации госполитики.

Также эта структура содействует реализации политики государства в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания.