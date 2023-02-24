Брюссель, 24 февраля, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Европейский союз якобы «не хочет» разрушения России. Об этом 24 февраля заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Periódico.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Мы не поддерживаем Украину, чтобы произвести политические перемены в России, и, честно говоря, не хотим разрушения России», — сказал он.

Также глава европейской дипломатии уточнил, что не все входящие в сообщество государства одинаково относятся к конфликту и одно из них скептически относится к последствиям антироссийских санкций, считая, что они не действуют и стали для ЕС «выстрелом в ногу».

«Я не разделяю этого анализа, но эта страна голосовала за все предложения по санкциям. Она скептически [настроена], она в них не верит, но единства не нарушает», — отметил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И заявил, что ЕС крайне негативно отреагирует, если КНР будет поставлять России оружие.