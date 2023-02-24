Бахмут, ДНР, 24 февраля, 2023, 09:09 — ИА Регнум. О тяжёлой ситуации, в которой ВСУ находятся под Артёмовском (ДНР), заявил полевой командир украинских боевиков с позывным Мадьяр, 24 февраля передаёт телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Он рассказал, что дорога на Часов Яр через Хромово (бывш. Артёмовское) находится «под прицельным огнём» российских войск. По его словам, на южном фланге также бои не прекращаются, «русские давят на оборону ВСУ».

Напомним, российские военные продолжают наступление на позиции ВСУ в Артёмовске. Под контроль взята Берховка, через которую проходят несколько важных для обороны противника трасс.