Будапешт, 24 февраля, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Венгрия выступила против попытки Европейского союза ввести санкции против российского министра промышленности Дениса Мантурова, 24 февраля рассказал министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

Максим Слуцкий/ТАСС Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

«Мы выступили против включения в список российских министров, — сообщил Сийярто. — Например, министра Мантурова».

По словам венгерского дипломата, так Будапешт поступил, потому что считает, что без России, без российского руководства не с кем будет говорить о мире и «о том, как положить конец страданиям людей».

«Но это было не в первый раз, — сказал Сийярто в интервью РИА Новости. — Я почти уверен, что это не последний, но мы никогда не согласимся с этим». По его словам, Венгрия вовсе не проводник идей Кремля, но считает, что санкции против российских министров нерациональны.

Напомним, страны Европейского союза не смогли пока согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Сегодня, 24 февраля, обсуждение будет продолжено.