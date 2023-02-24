Вашингтон, 24 февраля, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Выделение Киеву нового пакета военной помощи на $2 млрд официально подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 23 февраля в эфире телеканала CNN.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

«Сегодня США объявили о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на два миллиарда долларов», — указал Салливан.

Как пояснил Салливан, США инвестируют ресурсы в наращивание производства боеприпасов для Украины. В частности, речь идёт о производстве артиллерийских снарядов калибра 155 и 120 миллиметров и ракетах для РСЗО HIMARS.

«Мы напряженно работаем по распоряжению президента (Джозефа) Байдена над наращиванием производства всех этих типов боеприпасов здесь, в США, и также в странах НАТО с тем, чтобы поставки… росли с каждым месяцем», — пояснил Салливан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным телеканала CNN, в США готовятся объявить о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. При этом речь идёт не о поставках военной техники и снаряжения из уже имеющихся запасов, а о заказах для предприятий военно-промышленного комплекса США.