Москва, 24 февраля, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Советский и российский иллюзионист Амаяк Акопян рассказал, что отказался от приглашения переехать жить к своему сыну в США, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, — он тяжело передвигается из-за давних травм позвоночника и многочисленных грыж.

Любимый фокусник советских детей Амаяк Акопян был ведущим передачи «Спокойной ночи, малыши!» в 1996-2001 гг

«Я говорю: «Ты что, сынок? Твой папа — патриот. Дедушка — великий патриот. А ты хочешь, чтобы я в эту поганую Америку поехал, где сумасшедшие люди у власти? Что ты! Я жил, живу и буду жить в России», — заявил артист «Московскому комсомольцу».

Он также сообщил, что не спешит следовать рекомендациям врачей, которые призвали фокусника не откладывать операцию на позвоночнике. Акопян признался, что боится медицинского вмешательства из-за своего возраста и реакции организма, который может начать отторгать вживляемые металлические протезы.

Иллюзионист сообщил, что получает пенсию в 21-22 тыс. рублей. Кроме того, он использует накопленные за свою карьеру средства и подчеркивает, что не просит помощи у сына, поскольку тот имеет «много своих хлопот».

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