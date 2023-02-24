Вашингтон, 24 февраля, 2023, 06:08 — ИА Регнум. Истребители F-16 не нужны Украине на текущий момент времени. Такое заявление сделал 23 февраля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

Как указал Салливан, украинские войска сейчас ведут подготовку к контрнаступлению. В Белом доме, по словам Салливана, уверены в том, что истребители F-16 «не являются ключевыми возможностями для контратаки».

При этом Салливан не стал полностью исключать возможность поставки истребителей Украине, однако отметил, что это вопрос не ближайшей перспективы, а долгосрочной. Советник президента США добавил, что контакты по данному вопросу продолжаются.