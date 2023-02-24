Вашингтон, 24 февраля, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые посетит Казахстан с официальным визитом на следующей неделе. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Визит госсекретаря США в Казахстан запланирован на 28 февраля. Блинкен в рамках визита проведёт переговоры с руководством страны и примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США.

«В ходе пребывания в Астане госсекретарь будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди», — уточняется в сообщении МИД Казахстана.

Также в Астане состоится встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США, в которой примет участие Блинкен. Встреча пройдёт в формате С5+1, её участники рассмотрят вопросы «дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США».