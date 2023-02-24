Пекин, 24 февраля, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса из 12 пунктов была опубликована 23 февраля на сайте МИД КНР.

Gary Lerude Китайский флаг

Пекин считает основополагающим уважение суверенитета всех стран. Должны строго соблюдаться общепризнанные нормы международного права, включая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций. Суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно защищены. Все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного сообщества. Все стороны должны совместно поддерживать основные нормы, регулирующие международные отношения, и защищать международную честность и справедливость. Следует поощрять равное и единообразное применение международного права и отвергать двойные стандарты.

Для Китая чрезвычайно важным явным является отказ от менталитета холодной войны. Безопасность страны не должна обеспечиваться за счет других. Безопасность региона не должна обеспечиваться усилением или расширением военных блоков. К законным интересам безопасности и заботам всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их. Нет простого решения сложной проблемы.

Все стороны должны, следуя видению общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности и помня о долгосрочном мире и стабильности во всем мире, способствовать созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности. Все стороны должны противодействовать погоне за собственной безопасностью в ущерб безопасности других, не допускать блоковой конфронтации и вместе работать во имя мира и стабильности на евразийском континенте.

Напомним, что 21 февраля постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь сообщил от том, что китайские власти собираются в ближайшие дни представить свой план по мирному урегулированию на Украине.