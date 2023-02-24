Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2023, 05:20 — ИА Регнум. В Нью-Йорке было совершенно дерзкое ограбление ювелирного магазина, сообщает 23 февраля телеканал Fox News.

Цитата из к/ф «Тёмный рыцарь». Реж. Кристофер Нолан. 2008. США Ограбление банка

В 15:30 двое преступников ворвались в ювелирный магазин, расположенный на 39-й авеню.

Один из грабителей, одетый в форменную куртку Amazon Prime, рукояткой пистолета жестоко избил 79-летнюю сотрудницу магазина. Второй с помощью молотка разбил витрину магазина с ювелирными изделиями.

Преступники, набрав драгоценностей на $500 тыс., пешком скрылись с места ограбления. Сотрудница магазина доставлена в больницу. Её жизнь находится вне опасности.