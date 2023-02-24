Канберра, 24 февраля, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Власти Австралии введут санкции против 90 граждан России и 40 российских организаций, говорится в заявлении австрийского премьер-министра страны Энтони Альбанезе.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В сообщении сказано, что под ограничения попадут «чиновники, ответственные в РФ за энергетику, природные ресурсы, промышленность, образование, труд, миграцию и здравоохранение». Кроме того, в санкционном перечне окажутся организации, имеющие «экономическое и стратегическое значение для России», а также лица, «распространяющие дезинформацию», и ключевые фигуры российской оборонной промышленности.

Новый санкционный список еще не опубликован, однако известно, что в него включены концерн «Калашников», АО «Адмиралтейские верфи», АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева», ПАО «Туполев», и «Курганмашзавод».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в Белом доме предупредили, что президент США Джо Байден вскоре должен объявить о введении Вашингтоном нового пакета санкций против России.