Вашингтон, 24 февраля, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Оппоненты России не готовы отказаться от однополярного мироустройства и стремятся помешать Москве решать международные проблемы, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе выступления по случаю Дня защитника Отечества.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

Он отметил, что российские власти стремятся действовать мирным путем.

«Однако при этом мы наталкиваемся на противодействие оппозиции, которая не готова отказаться от однополярного мироустройства», — сказал дипломат.

Антонов также отметил, что в мире наметилась тенденция роста непредсказуемости и конфликтности. Он подчеркнул, что разрыв в уровне недоверия между великими державами стал огромным.

Посол полагает, что такая ситуация приводит «к расползанию опасных вызовов и угроз, главные из которых — терроризм и распространение оружия массового уничтожения».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября российский президент Владимир Путин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил об очень высоком конфликтном потенциале в мире.