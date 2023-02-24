Во Франции удивились стойкости экономики России
Журнал Challenges: экономика России проявила удивительную стойкость в условиях санкций
Париж, 24 февраля, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Российская экономика продемонстрировала удивительную стойкость на фоне санкций Запада против России, написал французский журнал Challenges
Авторы публикации отмечают, что эксперты, которые предрекали для РФ экономический спад не менее 8%, серьезно ошиблись. В статье сказано, что в России существенно выросло производство военной техники, а также происходит подъем сельского хозяйства.
В тексте приводится мнение аналитиков, которые полагают, что прочность российской экономики связана с мерами правительства РФ по поддержке промышленности и шагами Центробанка, обеспечивших «спасение рубля».
Как сообщало ИА REGNUM, 19 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика России действует в нестандартных условиях, но справляется со всеми вызовами. 30 января Международный валютный фонд выпустил отчет, в котором говорится, что рост российской экономики в 2023 году составит 0,3%.