Париж, 24 февраля, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Российская экономика продемонстрировала удивительную стойкость на фоне санкций Запада против России, написал французский журнал Challenges

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Авторы публикации отмечают, что эксперты, которые предрекали для РФ экономический спад не менее 8%, серьезно ошиблись. В статье сказано, что в России существенно выросло производство военной техники, а также происходит подъем сельского хозяйства.

В тексте приводится мнение аналитиков, которые полагают, что прочность российской экономики связана с мерами правительства РФ по поддержке промышленности и шагами Центробанка, обеспечивших «спасение рубля».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика России действует в нестандартных условиях, но справляется со всеми вызовами. 30 января Международный валютный фонд выпустил отчет, в котором говорится, что рост российской экономики в 2023 году составит 0,3%.