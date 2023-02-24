Молдавия, 24 февраля, 2023, 03:16 — ИА Регнум. Кишинёв считает, что в зоне безопасности конфликта в Приднестровье случаются инциденты, но они не носят военного характера. Об этом 23 февраля в эфире интернет-канала Rlive заявил сопредседатель с молдавской стороны Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией Александр Фленкя.

mil.ru Российские миротворцы в Приднестровье

«Инциденты, которые иногда регистрируются в зоне безопасности, не носят военного характера. Политические представители Кишинева и Тирасполя по переговорам даже в условиях нынешней ситуации на Украине встречаются», — сказал Флекня.

Он подчеркнул, что молдавские власти считают необходимым заменить миротворческую миссию с участием России в Приднестровье, которая, на их взгляд, «давно уже выполнила свои задачи по сохранению стабильности в регионе», на миссию гражданских наблюдателей.

Власти Приднестровья выступают категорически против подобных изменений, считая, что они приведут к резкому обострению обстановки в регионе.

Напомним, что российские миротворцы находятся в зоне конфликта с июля 1992 года.