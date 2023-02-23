Симферополь, 24 февраля, 2023, 02:47 — ИА Регнум. Информацию о возможном подрыве железнодорожного полотна в Бахчисайском районе Крыма опроверг советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков 24 февраля в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов, ИА REGNUM Железная дорога

«Информацию о подрыве не подтверждаю. Подрыва не было», — подчеркнул Крючков.

Советник главы Крыма добавил, что причины произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов. В своём телеграм-канале Крючков попросил дождаться официальных комментариев по инциденту и не распространять слухи и домыслы.

В свою очередь, депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев («Единая Россия») в своём телеграм-канале отметил, что версия с подрывом сомнительна, а железнодорожное полотно могли повредить множеством разных способов.

«Надо разобраться, что произошло. На подрыв не похоже. Возможно, открутили гайки или спилили костыли. Либо переносной сваркой вырезали кусок рельса. Вариантов много», — написал Ивлев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восстановлении движения поездов в Бахчисарайском районе Крыма.