Нью-Мексико, США, 24 февраля, 2023, 02:03 — ИА Регнум. Актёр и продюсер Алек Болдуин отказался признать свою вину в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс. Об этом 23 февраля сообщила газета The New York Times.

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

Уточняется, что Болдуин должен был появиться 24 февраля на слушании по делу, но принял решение не участвовать в заседании. Актёр направил в суд заявление с отказом о признании своей вины в непредумышленном убийстве.

Напомним, кинооператор Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года во время съёмок вестерна «Ржавчина» (Rust). По данным следствия, Болдуин выстрелил из бутафорского пистолета, в котором по какой-то причине оказался боевой патрон.

Прокуратура штата штата Нью-Мексико в начале февраля предъявила обвинения Болдуину в непредумышленном убийстве, позднее приговор был смягчён. Теперь актёру грозит 18 месяцев лишения свободы в случае, если его признают виновным.